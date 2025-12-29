Captan a pirómano prendiéndole fuego a basura en Centro Histórico de Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Captan a pirómano en Guanajuato. Foto: Getty Images/Ilustrativa

En redes sociales ha comenzado a circular un video en el que se puede ver a un presunto pirómano prendiéndole fuego a un montón de basura tirada en calles del Centro Histórico de la capital del estado de Guanajuato.

Pirómano le prende fuego a basura en Guanajuato

Fue la alcaldesa de la capital de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, quien en sus redes sociales y en su página de Facebook denunció, con un video, a un presunto pirómano encendiendo un montón de basura en calles del Centro Histórico de esta ciudad.

La grabación fue retomada por varios usuarios y medios de comunicación.

Al respecto, la presidenta municipal mencionó que el video muestra un acto que puso en riesgo a personas, viviendas y a toda la ciudad de Guanajuato. Aseguró que prender fuego a un contenedor de basura no puede ser considerada una travesura; que es un peligro real y daño que puede afectar a todas y todos.

Finalmente, dijo que, aunque las autoridades locales cuentan con cámaras de videovigilancia y mecanismos para actuar ante este tipo de situaciones, el cuidado de la capital de Guanajuato requiere de la participación ciudadana.

“Guanajuato se cuida con acciones, con respeto y con corresponsabilidad”, escribió por último en sus redes sociales la alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith.

¿Dónde ocurrió este hecho?

El pirómano fue captado durante la madrugada de este fin de semana incendiando un montón de basura en la calle Positos, justo donde se encuentra el Museo Casa Diego Rivera, cerca de la bajada de Cantaritos que lleva a la plaza San Roque, en el Centro Histórico de Guanajuato.

En el video se puede ver cómo el hombre sube el callejón y se detiene justo frente a un montón de basura, solamente para revisar que no hubiera personas alrededor para sacar un encendedor y prenderle fuego a una caja de cartón.

Después de esto, el sujeto escapa del lugar caminando tranquilamente con dirección a la Alhóndiga de Granaditas, mientras el fuego comienza extenderse por toda la basura.

Según reportes locales, el fuego no provocó daños mayores ni personas lesionadas. Las autoridades no han podido dar con el presunto pirómano.

