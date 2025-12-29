Jornada violenta en Guanajuato deja siete muertos y 11 heridos

GENERANDO AUDIO...

Guanajuato presenta una jornada de violencia. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una jornada de violencia dejó un saldo de siete personas muertas y, al menos, 11 lesionadas tras siete ataques armados registrados este domingo en los municipios de Pénjamo e Irapuato.

Ataque armado en tortillería del centro de Pénjamo deja tres lesionados

En Pénjamo, un ataque en una tortillería ubicada en la zona centro, en la calle Manuel Doblado, esquina con Zaragoza, dejó tres personas lesionadas, dos hombres y una mujer, luego de dos sujetos armados en motocicleta dispararon de manera directa contra el establecimiento.

Agresión durante fiesta patronal en Pénjamo deja un muerto y un herido

Ya por la noche, también en Pénjamo, una agresión armada ocurrida en el exterior del Templo de la Sangrada Familia, en la colonia El Huarapo, durante el desarrollo de la fiesta patronal, dejó una persona sin vida y otra más lesionada.

El hecho ocurrió ante decenas de asistentes, lo que provocó pánico y la movilización de fuerzas de seguridad.

Ataque en carnicería de Irapuato deja un muerto y una persona privada de la libertad

En Irapuato, un ataque de carnicería de la comunidad de Arandas dejó como saldo una persona asesinada y otra privada de la libertad.

La víctima mortal fue identificada como propietario del negocio.

Asesinan a hombre con antecedentes penales en la comunidad Tomelopitos

Otro homicidio se registró en la comunidad Tomelopitos, donde un hombre identificado como José Javier, alias el “Shocker”, fue asesinado a balazos cerca de un campo de futbol.

Autoridades confirmaron que contaba con antecedentes penales y una orden de aprensión vigente por homicidio.

Ataques armados en campos de futbol dejan cinco lesionados

La violencia también alcanzó espacios deportivos, en los campos de futbol de la colonia San Gabriel, una agresión armada dejó, al menos, cinco personas lesionadas, quienes ingresaron a un hospital por sus propios medios.

En un hecho previo, en la zona de La Rioja, se reportaron detonaciones sin personas heridas en el campo de futbol.

Ataque en la colonia Los Presidentes deja cuatro muertos y dos lesionados

El ataque de mayor impacto ocurrió en la colonia Los Presidentes, en Irapuato, donde una agresión directa dejó un saldo definido de cuatro personas muertas y dos lesionadas.

Dos de las víctimas fallecieron en el lugar y dos más perdieron la vida cuando recibían atención médica, elevando la cifra final de fallecidos.

Las autoridades municipales, estatales, y federales desplegaron operativos en ambos municipios, acordaron las zonas afectadas y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

