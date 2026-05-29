Investigan hallazgo de restos humanos en tiradero de basura en Santa Rosa de Lima, Villagrán

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Fiscalía de Guanajuato investiga restos humanos en Santa Rosa de Lima

La Fiscalía de Guanajuato investiga el hallazgo de restos humanos localizados en un sitio utilizado como tiradero de basura en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán. El hallazgo fue reportado este martes y derivó en un amplio operativo de seguridad para realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se informó que en el lugar podrían encontrarse al menos siete cuerpos, entre ellos dos mujeres; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades. Hasta la noche del martes, las víctimas permanecían sin identificar y los trabajos de investigación continuaban en la zona.

Fiscalía de Guanajuato investiga restos humanos en Santa Rosa de Lima

El operativo contó con la participación de elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y el Ejército Mexicano, quienes aseguraron el área para permitir el trabajo de peritos y agentes investigadores.

Según los primeros reportes, los cuerpos habrían sido localizados al interior de un socavón de aproximadamente cinco metros de profundidad. De manera preliminar también se indicó que algunos de los restos presentarían poco tiempo de haber sido inhumados, aunque esta información forma parte de las investigaciones en curso.

Hallazgos recientes aumentan preocupación en la región

Este hallazgo se suma a otros casos registrados recientemente en comunidades cercanas de la región. En semanas anteriores fueron localizados hasta 13 cuerpos en pozos de agua, situación que ha generado preocupación entre habitantes de la zona.

Las autoridades continúan con las labores periciales para determinar el número exacto de víctimas, así como su identidad. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los análisis correspondientes.

Zona permanece resguardada por fuerzas de seguridad

La comunidad de Santa Rosa de Lima permanece bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, mientras continúan las investigaciones. Habitantes de la zona han expresado temor ante la presencia de estos hechos violentos registrados en la región durante las últimas semanas.

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre personas detenidas o posibles líneas de investigación relacionadas con este caso.

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