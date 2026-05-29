En junio se entrega el primer apoyo de la Tarjeta Rosa de Guanajuato: ¿cuánto depositan?

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En junio entregan primer apoyo de Tarjeta Rosa. Foto: Gobierno de Guanajuato

¿Ya la tienen? De acuerdo con las autoridades del estado de Guanajuato, en este próximo mes de junio de 2026 se llevará a cabo la entrega del primer apoyo de la Tarjeta Rosa. Les contamos de cuánto será el primer depósito, cuándo será el siguiente y si habrá un nuevo registro a este programa.

Primer apoyo de la Tarjeta Rosa de Guanajuato se entrega en junio

Según el Gobierno de Guanajuato, el primer depósito de la Tarjeta Rosa de Guanajuato se realizará en el próximo mes de junio de 2026.

Sí, este programa de la Secretaría del Nuevo Comienzo del estado está dirigido principalmente para mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad en la entidad.

¿De cuánto será el primer depósito?

Las autoridades guanajuatenses indican que el primer depósito que se hará a las Tarjetas Rosas en junio será de tres mil pesos.

Hay que recordar que el programa contempla un apoyo económico de seis mil pesos, el cual se entrega en dos partes, cada una de tres mil pesos.

Pero también tiene otros beneficios, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Médicos

Psicológicos

Legales

Acompañamiento social

¿Cuándo se entrega el último apoyo de la Tarjeta Rosa de Guanajuato?

El primer depósito de la Tarjeta Rosa de Guanajuato se hará en el mes de junio, mientras que el segundo se realizará hasta el mes de noviembre de este mismo año, por la misma cantidad de dinero: tres mil pesos.

Cabe señalar que en el mes de abril comenzaron a entregar las tarjetas a las nuevas beneficiarias. Además, según el calendario oficial de este programa, se organizará un registro extraordinario en el mes de julio, por lo que las interesadas deberán estar al pendiente de todos los detalles en las redes sociales oficiales del Gobierno de Guanajuato.

Mientras tanto, pueden revisar los requisitos:

Ser mujer

Residir en Guanajuato

Estar en situación de vulnerabilidad

Ser jefa de familia

Y también los documentos:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

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