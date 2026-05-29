Caos en Guerrero: Normalistas bloquean la Autopista del Sol y Palacio de Gobierno; ¿cuál es su demanda?

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Normalistas en Guerrero. Foto: Uno TV

Estudiantes de normales públicas integradas al Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) bloquearon este viernes la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, para exigir la entrega de computadoras portátiles y material didáctico.

La movilización inició poco antes del mediodía, cuando alrededor de 200 normalistas cerraron la circulación en ambos sentidos de la vía federal durante aproximadamente media hora.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Durante la protesta, los estudiantes retuvieron un autobús y, posteriormente, un contingente se trasladó a la caseta de Palo Blanco, donde tomó las cabinas de peaje y realizó un boteo entre los automovilistas.

Al mismo tiempo, otro grupo acudió al Palacio de Gobierno, donde cerró el acceso principal como parte de la jornada de protesta.

¿Qué piden los normalistas?

Los normalistas señalaron que entre sus demandas se encuentra la entrega de laptops para estudiantes de primero y cuarto grado, además de diversos apoyos académicos.

Apenas el jueves, integrantes del FUNPEG realizaron una protesta en las oficinas de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), donde lanzaron huevos para presionar a las autoridades y conseguir una mesa de diálogo.

Sin embargo, denunciaron que no obtuvieron una respuesta favorable a sus peticiones relacionadas con recursos económicos y material educativo, por lo que este viernes retomaron las movilizaciones.

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