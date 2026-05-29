Separan a funcionario en Ometepec por disparar arma

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Despiden a funcionario de Ometepec tras denuncia por disparos. Foto: Getty

El Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, informó la separación inmediata del cargo del servidor público Javid Romero Sánchez señalado en redes sociales por presuntamente realizar disparos con un arma de uso exclusivo del Ejército.

Ayuntamiento de Ometepec separa del cargo a funcionario

El gobierno municipal, encabezado por Rigoberto Chacón Melo señaló que giró instrucciones para brindar atención y acompañamiento a una mujer y a su familia, quienes denunciaron el hecho relacionado con el ahora exservidor público.

Además, indicaron que otorgarán las facilidades necesarias para que la Fiscalía General del Estado realice las diligencias correspondientes sobre el caso.

Denuncian disparos con arma de alto poder en Ometepec

Una mujer acusó a Javid Romero Sánchez, identificado como asesor jurídico del Ayuntamiento, de haber realizado múltiples disparos con un arma tipo AK-47 durante la noche del miércoles 27 de mayo.

La denuncia comenzó a circular en redes sociales junto con un video en el que se escucha a una vecina reclamar la presencia de detonaciones presuntamente realizadas de manera frecuente con armas de alto poder en la zona de la Costa Chica de Guerrero.

Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del jueves, según los reportes difundidos en medios locales y plataformas digitales.

Exfuncionario tuvo cargo en Seguridad Pública

Información difundida tras la denuncia señala que Javid Romero Sánchez ocupó anteriormente el cargo de subdirector de Seguridad Pública de Ometepec durante el periodo 2018-2021.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre aseguramiento de armas relacionado con el caso.

El gobierno municipal reiteró que colaborará con las investigaciones que lleven a cabo las autoridades estatales para esclarecer los hechos denunciados.

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