Maíz y frijol llegarán cada mes a 19 comunidades de Guerrero

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Maíz y frijol se entregarán mensualmente durante 15 meses. FOTO: Especial



Familias de 19 comunidades de Guerrero recibirán maíz y frijol cada mes durante 15 meses, como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja. El apoyo llegará a localidades de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán Tablas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, regresó a Teticic, en el municipio de Olinalá, para entregar estos alimentos a familias que fueron desplazadas. La funcionaria explicó que el apoyo responde a una petición hecha por los propios habitantes de la región.

Durante la entrega, Rosa Icela Rodríguez señaló que el Gobierno federal volvió a la zona después de una visita previa a Olinalá, donde también estuvo el Tianguis del Bienestar. En ese encuentro, habitantes solicitaron recibir maíz y frijol.

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Impulsa Gobierno de México justicia alimentaria con Plan Maestro para la Montaña de Guerrero



Comunicado: 📄 https://t.co/abkZ5DlZGt pic.twitter.com/tTLCTrVg2R — Gobernación (@SEGOB_mx) August 26, 2026

La secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López, informó que ambos productos serán entregados mensualmente durante 15 meses a las personas contempladas en el Plan Maestro.

Además, señaló que se pondrá en marcha un programa para impulsar la agricultura y la ganadería en la región.

Productores de Teticic entrarán a Sembrando Vida

Otro de los anuncios fue la incorporación de los campesinos productores de la región de Teticic al programa Sembrando Vida.

Rodríguez indicó que el Plan Maestro también contempla llevar otros apoyos a la Montaña de Guerrero y mantener la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en la zona.

La funcionaria explicó que estas acciones se realizan por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió coordinar los apoyos destinados a las comunidades incluidas en el programa.

Evelyn Salgado habla de seguridad alimentaria en Guerrero

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, señaló que la entrega de maíz y frijol busca fortalecer la seguridad alimentaria de las familias y apoyar el desarrollo de las comunidades de la Montaña.

En el evento también participaron funcionarios de las secretarías de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana, así como representantes del Ejército, Alimentación para el Bienestar y autoridades de Olinalá.

El Plan Maestro para la Montaña de Guerrero contempla así entregas mensuales de alimentos durante 15 meses, la incorporación de productores a Sembrando Vida y acciones para apoyar la agricultura y la ganadería de la región.

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