Asegura Marina 1.9 toneladas de cocaína frente a Guerrero

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La cocaína era transportada en una embarcación. Foto: @GabSeguridadMX

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró aproximadamente 1.9 toneladas de presunta cocaína durante una operación de vigilancia en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero, además, detuvieron a dos sujetos.

El aseguramiento ocurrió a unas 170 millas náuticas, equivalentes a aproximadamente 315 kilómetros, al suroeste de Zihuatanejo, donde elementos de la Octava Región Naval, en funciones de Guardia Costera, interceptaron una embarcación menor que era tripulada por dos personas.

En una operación marítima frente a las costas de Guerrero, personal de @SEMAR_mx aseguró 1.9 toneladas de cocaína, equivalentes a más de tres millones de dosis, y detuvo a dos personas.



En la presente administración, la Marina ha asegurado cerca de 90 toneladas de cocaína en la… pic.twitter.com/dsBgf48eD1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 15, 2026

Transportaban 53 bultos con presunta cocaína

De acuerdo con el comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, el operativo comenzó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima. Personal naval detectó una embarcación y realizó el seguimiento correspondiente hasta lograr su intercepción.

A bordo fueron localizados 53 bultos con una sustancia de características similares a la cocaína, cuyo peso aproximado fue de mil 900 kilogramos.

Además de la presunta droga, las autoridades aseguraron la embarcación, que contaba con dos motores fuera de borda, y detuvieron a sus dos tripulantes, señalados como presuntos infractores de la ley.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron trasladados a la Octava Región Naval, en Acapulco, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Será la autoridad ministerial la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar el peso oficial de la sustancia asegurada.

Aseguramiento supera los 400 millones de pesos

Según las autoridades, el cargamento representa una afectación económica estimada en 405 millones 484 mil 480 pesos para las organizaciones delictivas. El Gabinete de Seguridad también señaló que con este aseguramiento se evitó que más de tres millones de dosis de la sustancia llegaran al mercado.

Además, informó que, con las operaciones marítimas encabezadas por la Marina durante la actual administración, los aseguramientos acumulados ascienden a cerca de 90 toneladas de cocaína.

La operación forma parte de los recorridos de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Semar en coordinación con otras autoridades para detectar actividades ilícitas en aguas nacionales.

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