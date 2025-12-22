Identifican a ejecutado en restaurante de Chilpancingo, era coordinador regional del IMSS-Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Hombre es asesinado en restaurante de Chilpancingo. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Autoridades confirmaron la identidad del hombre que fue asesinado a balazos la mañana de este lunes al interior de un restaurante ubicado en la colonia Rufo Figueroa, en la zona norte de Chilpancingo, a escasos metros del mercado Baltasar R. Leyva Mancilla.

La víctima fue identificada por sus familiares como Raymundo Cabrera Díaz, de aproximadamente 55 años de edad, quien se desempeñaba como coordinador regional del programa IMSS-Bienestar, adscrito a la Secretaría de Salud.

De acuerdo con los primeros reportes, Cabrera Díaz era perseguido por sujetos armados y en un intento por resguardarse, ingresó a un negocio de comida sobre la calle Prolongación Abasolo; sin embargo, fue alcanzado por sus agresores, quienes le dispararon en repetidas ocasiones dentro del establecimiento.

Testigos señalaron que se escucharon, al menos, ocho detonaciones de arma de fuego.

El funcionario recibió múltiples impactos, algunos en la cabeza, y en el lugar fueron localizados varios casquillos percutidos.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron a la zona, donde implementaron un operativo de seguridad y acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.