Imágenes del sismo de 6.5 en Acapulco; deslaves carreteros y desalojo de miles de turistas

Desalojo de turistas tras sismo en Guerrero. Foto: Uno TV

Miles de turistas y trabajadores fueron evacuados de edificios y hoteles en la zona turística de Acapulco tras el sismo intensidad 6.5 con epicentro en el municipio de San Marcos, en la Costa Chica de Guerrero.

Hasta las 9:00 de la mañana se han registrado 151 réplicas del sismo.

El sismo se percibió a las 7:58 de la mañana. El movimiento telúrico fue fuerte y de más de 10 segundos de duración, costa registrándose réplicas de menor intensidad.

Los turistas, algunos en pijamas, toallas y hasta en traje de baño, salieron a las banquetas y al camellón de la costera Miguel Alemán, mientras se hacía la revisión de estructuras.

Asimismo, un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cayó sobre una ambulancia del hospital Santa Lucía, sin dejar personas lesionadas.

Según autoridades, se reportan fugas de gas en algunos condominios y dos plazas comerciales, además de daños menores tanto en Acapulco como en San Marcos, sin embargo, algunas personas registraron cuadros de crisis nerviosas.

De momento también se reportan pequeños derrumbes y deslizamientos de rocas sobre la carretera federal Acapulco – Zihuatanejo, a la altura de la colonia Venustiano Carranza, también sobre la carretera federal México-Acapulco, en el municipio de Juan R. Escudero.

Asimismo, hospitales y clínicas fueron evacuadas, e incluso se reporta que en la unidad médica 29 del IMSS se suspendieron los servicios de consultas.

Deslaves en carreteras de Guerrero

Tras el sismo, se reportaron deslaves en carreteras:

Acapulco-Cuernavaca

Km 343: deslave con dirección a Cuernavaca

Km 335: otro deslave rumbo a Acapulco

Km 327: retención por deslave

Km 319: múltiples piedras sobre la carpeta asfáltica

Acapulco-Zihuatanejo

A la altura de la colonia Venustiano Carranza

Carretera federal México-Acapulco

En el municipio de Juan R. Escudero

