Captan impresionante nube embudo durante lluvia en Pachuca, Hidalgo

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Habitantes de Pachuca captaron una nube embudo. Foto: Shutterstock/ilustrativa

Habitantes y automovilistas captaron una impresionante nube embudo durante la fuerte lluvia registrada en Pachuca, Hidalgo, fenómeno meteorológico que se desarrolló cerca de las inmediaciones del Parque Ecológico “Cubitos” y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El evento ocurrió la tarde de este jueves mientras una intensa tormenta afectaba distintos puntos de la capital hidalguense. En videos difundidos por usuarios de redes sociales se observa cómo desde la base de una nube desciende un vórtice alargado que gira sobre sí mismo mientras permanece suspendido en el aire.

#Reportando 🎤🟡 | Avistamiento de nube de embudo en #Pachuca, #Hidalgo. 🌪️🌧️



⚠️ Esta tarde, durante el paso de la lluvia sobre la capital hidalguense, se reportó la formación de una nube de embudo cercano a las inmediaciones del Parque Ecológico "Cubitos".



👀 Diversos testigos… pic.twitter.com/X0ZBIZiawx — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) May 28, 2026

Las imágenes difundidas en redes como en la cuenta de X identificada como Sassla Clima muestran el embudo formándose entre nubes oscuras y avanzando lentamente sobre una zona elevada de la ciudad, generando sorpresa entre quienes presenciaron el fenómeno.

Aunque las escenas provocaron alarma entre habitantes, hasta el momento no existe confirmación de que el sistema haya tocado tierra, por lo que continúa clasificado como nube embudo y no como tornado.

¿Qué es una nube embudo y por qué genera alerta?

Una nube embudo es una columna de aire en rotación que se extiende desde la base de una nube, generalmente asociada a tormentas eléctricas intensas.

Este fenómeno adquiere forma de cono o embudo debido a la condensación de humedad provocada por la diferencia de presión y temperatura dentro de la tormenta.

Las nubes embudo suelen llamar la atención porque representan una posible fase previa a la formación de un tornado. Aunque no todas llegan a tocar tierra, sí pueden indicar condiciones atmosféricas inestables capaces de generar fuertes vientos, lluvias intensas y tormentas severas.

Cuando el vórtice desciende completamente y hace contacto con la superficie terrestre, entonces cambia su clasificación a tornado.

Por ello, especialistas recomiendan mantenerse atentos durante tormentas fuertes y evitar permanecer en espacios abiertos si se detecta este tipo de formaciones nubosas.

¿Cuál es la diferencia entre una nube embudo y un tornado?

La principal diferencia entre una nube embudo y un tornado es el contacto con el suelo.

Una nube embudo permanece suspendida en el aire sin tocar tierra, aunque puede presentar rotación visible y fuertes corrientes de viento.

En cambio, un tornado ocurre cuando ese vórtice logra extenderse hasta la superficie terrestre, provocando una columna giratoria capaz de generar daños materiales y riesgos para la población.

Es decir, toda nube embudo puede evolucionar potencialmente a tornado si alcanza el suelo, pero no todas llegan a convertirse en uno.

En el caso registrado en Pachuca, hasta ahora no se reportan daños ni evidencia de que el fenómeno haya impactado directamente sobre tierra firme.

Fenómeno meteorológico se viraliza en redes sociales

Las imágenes captadas en Pachuca comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios compartieron videos desde distintos ángulos de la ciudad.

Algunos internautas compararon el fenómeno con escenas de películas y señalaron que pocas veces se observan este tipo de formaciones en Hidalgo.

El Parque Ecológico “Cubitos“, cerca de donde fue visible el vórtice, se ubica en una de las zonas elevadas de Pachuca, lo que permitió que el fenómeno pudiera apreciarse desde varios puntos de la ciudad.

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil no han reportado afectaciones relacionadas con la nube embudo.

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