Subsidio a la verificación vehicular. Foto: Gobierno de Hidalgo.

Las autoridades del estado de Hidalgo dieron a conocer recientemente que el subsidio a la verificación vehicular seguirá este año 2026. Esto para apoyar la economía de los ciudadanos de la entidad y también buscando cuidar el medio ambiente, indicaron.

Seguirá el subsidio a la verificación vehicular en Hidalgo

Fue el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, el que informó por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que el subsidio a la verificación vehicular seguirá en el estado, con el principal objetivo de apoyar la economía de las familias de la entidad, pero también de cuidar el medio ambiente.

Al respecto, el mandatario hidalguense agregó que esta medida del gobierno representa una buena oportunidad para que los automovilistas del estado mantengan sus vehículos en regla y al mismo tiempo contribuyan a que exista un aire más limpio.

¿De cuánto será el subsidio a la verificación en Hidalgo?

El gobernador de Hidalgo dio a conocer que el subsidio a la verificación vehicular para los automovilistas del estado será del 50% durante este 2026.

“Este 2026 continuamos con el subsidio a la verificación vehicular, con 50% de descuento para apoyar la economía familiar y cuidar el medio ambiente”, escribió Julio Menchaca en una publicación en sus redes sociales oficiales.

Foto: Cuartoscuro / Archivo

Requisitos para obtener el subsidio

Los requisitos que deben cumplir los automovilistas para recibir este subsidio a la verificación vehicular en el estado de Hidalgo, son los siguientes:

Que estén registrados en el padrón vehicular del estado de Hidalgo

Que cuenten con placas vigentes a partir de 2023

Ser persona física o moral, no gubernamental

Ser vehículos del servicio privado o público

Para aceptar el subsidio, en el momento de solicitar su cita, tienen que dar clic en el botón de “Continuar registro”, que los direccionará al micrositio para obtener su formato de solicitud, donde deben tener a la mano la siguiente información:

Placa y cinco últimos dígitos del número de serie de su vehículo

Clave CURP del solicitante (no necesariamente debe ser el propietario registrado)

Acta constitutiva si es persona moral no gubernamental

Domicilio del solicitante

Si ya tienen toda esta información, pueden comenzar con la captura de su información en la página oficial, dando clic aquí.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

¿Qué documentos piden para la verificación?

Mientras que los documentos solicitados, en original y copia, son los siguientes:

Vehículos nuevos

Factura o Carta Factura vigente.

Formato de “Incorporación al Registro Vehicular Estatal de Hidalgo” y/o formato de “Trámite de placas”

Tarjeta de circulación

Cita digital o impresa

Copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 2026

Vehículos usados

Certificado de Verificación Anterior

Tarjeta de circulación

Formato de “Incorporación al Registro Vehicular Estatal de Hidalgo” y/o formato de “Trámite de placas”

Cita digital o impresa

Copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 2026

El servicio estará disponible en 11 macrocentros de verificación distribuidos en distintos municipios del estado de Hidalgo.

Además, los interesados podrán agendar su cita y obtener los formatos de solicitud a través del portal oficial.

