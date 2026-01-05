Joven interrumpe a Claudia Sheinbaum durante mitin en Tizayuca; denuncia abuso sexual contra su hijo

GENERANDO AUDIO...

Joven señala amenazas de muerte tras denunciar abuso. Fotos: Especial / Cuartoscuro

Este domingo, Claudia Sheinbaum se presentó en Tizayuca, Hidalgo. En medio de su discurso, un joven la interrumpió acercándose a ella, para pedirle ayuda sobre una denuncia por abuso sexual agravado contra su hijo.

Ante el abordaje, la presidenta de México prometió que lo atendería enseguida terminara el evento. “Ahorita te escucho”, repitió en varias ocasiones, como se puede ver en el siguiente video compartido por Reforma y Azucena Uresti.

Posteriormente, el padre de familia explicó el motivo de su acercamiento con la mandataria, señalando que buscó su ayuda debido a que está amenazado de muerte, tras denunciar al director de la escuela Donaciano Serna Leal por presunta violación contra su hijo de nueve años.

El joven explicó que Iram González Pérez, subprocurador de justicia del Estado de Hidalgo, así como Marco Antonio Echeverría Perches, ocultaron su carpeta de investigación por cinco meses. Agregó que la fiscal que lleva el caso no se ha presentado a las audiencias.

Juan Leonardo Pérez, padre del menor, informó que los hechos ocurrieron al interior del plantel y que hay videos en los que se ve cómo el director del plantel entra con su hijo a uno de los baños. Tras esta situación, explicó que el niño no quiere acudir al plantel. De igual manera, mencionó que su hijo presenta autismo en grado dos.

Claudia Sheinbaum inspeccionó obra de Bachillerato Tecnológico en Tizayuca

El motivo de la visita de Claudia Sheinbaum en Tizayuca, Hidalgo, se debió a una inspección en la obra de Bachillerato Tecnológico, el cual registra un 98 por ciento de avance.

