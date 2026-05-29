Últimos días para cambiar placas gratis en Jalisco: SET tendrá horario especial

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Abrirán recaudadoras en Jalisco este sábado por canje de placas. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco, informó que la sustitución gratuita de placas continuará este sábado 30 de mayo con horario extraordinario en oficinas recaudadoras estatales de 9:00 a 15:00 horas, para facilitar el acceso al trámite vehicular a las y los contribuyentes que aún no realizan la actualización de placas.

Horario extraordinario para sustitución de placas en Jalisco

El Servicio Estatal Tributario (SET) indicó que la apertura extraordinaria de oficinas responde al incremento en la afluencia de personas que buscan concluir el trámite antes del cierre del programa de sustitución gratuita de placas en Jalisco.

Las autoridades reiteraron que todas las oficinas participantes mantendrán atención hasta concluir con las personas formadas dentro del horario establecido.

Además, recordaron que no es obligatorio contar con cita previa, por lo que las y los contribuyentes pueden acudir directamente a cualquiera de las recaudadoras habilitadas.

Requisitos para el canje de placas en Jalisco 2025

Como parte de la estrategia de simplificación administrativa, el Gobierno estatal informó que para realizar el trámite es necesario:

Presentar identificación oficial vigente

Entregar las placas anteriores

Tener cubierto el pago del refrendo vehicular realizado en el mismo año

El SET agregó que, en caso de que la credencial del INE no tenga domicilio en Jalisco, será obligatorio presentar un comprobante de domicilio.

Las oficinas recaudadoras de Jalisco abrirán este sábado 30 de mayo en horario especial de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde para atender a quienes aún no realizan el cambio gratuito de placas vehiculares. pic.twitter.com/naPQHJMNvJ — Impacto Jalisco (@ImpactoJalisco) May 29, 2026

Gobierno de Jalisco mantiene actualización del padrón vehicular

El Gobierno de Jalisco reconoció la participación de las y los ciudadanos que han realizado el proceso de actualización vehicular en la entidad.

De acuerdo con las autoridades, la modernización del padrón vehicular busca fortalecer la seguridad y la certeza administrativa relacionadas con los registros de vehículos en el estado.

Para mayor información sobre la sustitución gratuita de placas en Jalisco 2025, el SET mantiene disponibles sus canales de atención ciudadana a través del teléfono 33-3668-1700 extensión 31729, el WhatsApp 33-1487-7179 y el correo electrónico citasvehicularset.shp@jalisco.gob.mx.

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