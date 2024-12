El cierre de Camino Real del Tigre es temporal. Foto: Gettyimages

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó la clausura total temporal del zoológico Camino Real del Tigre, ubicado en Mazamitla, Jalisco, y perteneciente al grupo Maneja Vida Silvestre (PIMVS). El cierre se debió a diversas irregularidades legales y administrativas en el manejo de ejemplares de vida silvestre. Esta medida responde a denuncias ciudadanas relacionadas con maltrato animal y mal manejo de especies.

¿Qué irregularidades tenía el zoológico Camino Real del Tigre?

De acuerdo con un boletín de prensa emitido por la Profepa, durante una inspección de cuatro días, personal de la Procuraduría, acompañado por la fuerza pública, revisó la salud de los animales, sus documentos de procedencia legal y los planes de manejo aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El establecimiento exhibía más de 40 ejemplares vivos, entre aves, reptiles y mamíferos, incluidas especies exóticas y grandes felinos.

Si bien durante los trabajos de inspección no se identificaron animales amarrados ni sedados en el zoológico, se informó a los administradores del predio que los ejemplares no pueden realizar actividades no autorizadas en el plan de manejo aprobado por Semarnat.

Por otra parte, el zoológico Camino Real del Tigre no presentó los planes de manejo ni la documentación legal de varios ejemplares, entre los que destacan: mapaches, jaguares, leones, llamas y cocodrilos, entre otros. Además, se encontraron varios modelos de animales disecados en un museo del lugar, cuyas piezas también carecen de respaldo legal.

Por irregularidades, Profepa asegura ejemplares del zoológico Camino Real del Tigre

Por estas irregularidades, la Profepa ordenó el aseguramiento precautorio de 34 ejemplares vivos, incluyendo:

Mamíferos: dos mapaches, un mono araña, un mono capuchino cara blanca, un lobo, tres jaguares, cuatro búfalos de agua, tres llamas y cinco leones.

un lobo, tres jaguares, cuatro búfalos de agua, tres llamas y Aves: dos guacamayas verdes, dos pericos cachetes amarillos, dos caracara quebrantahuesos, una aguililla, un loro nuca amarilla y dos avestruces

dos pericos cachetes amarillos, una aguililla, un loro nuca amarilla y dos avestruces Reptiles: un pitón reticulada y tres cocodrilos

También se aseguraron 28 ejemplares en taxidermia, como un oso polar, venados y un jaguar.

La Profepa reafirmó su compromiso con la protección de la vida silvestre y advirtió al establecimiento que debe resolver las irregularidades para evitar una clausura definitiva. Mientras tanto, el PIMVS está obligado a garantizar la alimentación, limpieza y mantenimiento diario de los animales albergados.

Finalmente, el comunicado destacó que el visitado que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 164 segundo párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tiene derecho a formular observaciones y ofrecer pruebas en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta, haciendo uso de su derecho dentro de los cinco días siguientes al cierre de la diligencia.