Ixtlán: vivir entre pozos de azufre

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La tranquilidad de la familia Chávez Duarte se vio interrumpida el pasado martes cuando en el patio de su humilde casa, en Ixtlán, Michoacán, se formaron tres pozos de los que brotaba agua caliente.

Autoridades confirmaron que se trató de un fenómeno superficial hidrotermal que es común en este poblado de El Salitre, ubicado en el municipio de Ixtlán de los Hervores.

🌋📍 Así es vivir donde la tierra puede abrirse en cualquier momento



En El Salitre, Ixtlán de los Hervores, los habitantes conviven con fenómenos hidrotermales que pueden aparecer sin previo aviso.



Recientemente, varios pozos volvieron a activarse, expulsando agua caliente,… pic.twitter.com/81RoFniY9W — Uno TV (@UnoNoticias) May 29, 2026

“Nomás un puerquito se me murió, pero a la familia no le pasó nada, todos estamos bien”, comentó Francisco Chávez, uno de los afectados, quien también comentó que el presidente municipal les informó que podrán regresar a su casa en una semana.

Uno TV ingresó a la casa donde se registró este fenómeno, constatando que en el patio trasero están los pozos con una profundidad que va desde los 2.20 a los 2.70 metros y sólo uno de ellos tiene cinta de seguridad.

A un costado yace el cuerpo del animal que murió cuando se liberó la presión de agua que alcanzó una altura de diez metros y que estuvo activa por dos horas.

“Nomás explotó y se salieron para afuera y yo miraba los puercos de mis abuelos aquí afuera, los sacamos. Mis tíos se asustaron y ya no querían acercarse acá. Ya llegué yo y los empecé a sacar”, contó Daniel Zaragoza, habitante de El Salitre.

En un predio aledaño, otros cuatro pozos que permanecían inactivos desde hace 15 años, volvieron a registrar un burbujeo, gases y una temperatura superior a los 90 grados.

Bajo estas condiciones es como han aprendido a vivir en El Salitre. Ante la presencia de un pozo, esperan que se enfríe y después los tapan con tierra. Y no saben de su existencia, hasta que la presión se libera.

“Ahí se forman solos, al último se hacen de agua fría. Avientan el chorro alto y ya después se hacen de agua fría y de ahí sale zacate, sale tule”, señala Alfonso Chávez, otro habitante de la localidad.

La gente intenta llevar con normalidad su vida, con negocios abiertos, niños jugando en la plaza y jóvenes curiosos intentando apreciar de cerca lo que los ancianos sentados afuera de su casa recuerdan que ya vivieron hace décadas.

Mientras avanzan las investigaciones en estos pozos hidrotermales en evolución, la familia Chávez Duarte no podrá regresar a su domicilio en una semana, quedando bajo el amparo de parientes dentro del mismo poblado.

De acuerdo con Protección Civil Municipal, son 50 superficies hidrotermales que han sido reportadas en las últimas cinco décadas, donde la mayoría permanecen inactivas.

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