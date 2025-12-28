Vuelca camioneta cargada con pirotecnia en la autopista Siglo XXI y explota; hay un lesionado

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Archivo

Una camioneta cargada con pirotecnia volcó y se incendió la tarde de este sábado sobre la autopista Siglo XXI, en el estado de Morelos, dejando una persona lesionada. El incidente generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia debido al riesgo de explosiones a causa del material que transportaba.

El accidente ocurrió minutos después de las 13:00 horas en el tramo que conecta a los municipios de Jojutla y Tlaquiltenango.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra el muro de contención, lo que provocó que el vehículo volcara y las llamas consumieran la unidad de forma inmediata.

Personal de Bomberos y Protección Civil de Jojutla, así como elementos de Tlaquiltenango, arribaron al lugar para sofocar el fuego y asegurar el área, mientras el vehículo fue declarado pérdida total, tras quedar reducido a chatarra tras el incendio de la pólvora.

Mientras que, en cuanto a la persona lesionada, reportes indican que se trataría de Alan Fernando, de 20 años, quien supuestamente viajaba como copiloto, y fue atendido en el lugar por algunos golpes que presentaba a causa del accidente.

Sin embargo, no requirió el traslado a un hospital al no ser de gravedad sus lesiones, según él, debido a que portaba el cinturón de seguridad al momento del impacto, toda vez que el conductor resultó ileso.

En tanto que los servicios de emergencia requirieron de algunos minutos para apagar el fuego, así como eliminar cualquier residuo de pirotecnia que pudiera detonar, mientras que las causas del percance ya son investigadas por las autoridades pertinentes para determinar si el traslado del material explosivo cumplía con la normativa de seguridad vigente.

