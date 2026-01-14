Reemplacamiento 2026 en Nayarit: así queda el precio con 15% de descuento

GENERANDO AUDIO...

El reemplacamiento en Nayarit tiene 15% de descuento. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El reemplacamiento vehicular que se realizará en Nayarit durante 2026 tendrá un costo aproximado de 2 mil 800 pesos, informó Julio César López Ruelas, secretario de Administración y Finanzas del estado.

El funcionario explicó que el monto no corresponde únicamente al costo de las placas, ya que el trámite incluye también la tarjeta de circulación, el engomado, la verificación y otros conceptos.

Habrá 15% de descuento durante los primeros tres meses

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de este trámite obligatorio, el Gobierno estatal otorgará un 15% de descuento a quienes realicen el reemplacamiento durante los primeros tres meses de 2026.

Con esta reducción, el costo estimado del trámite sería alrededor de 2 mil 300 pesos. El descuento estará vigente hasta marzo de 2026.

Además del descuento, el Gobierno estatal informó que durante todo 2026 no se aplicarán multas ni sanciones a quienes no realicen el trámite dentro de los plazos habituales.

Esperan recaudar hasta 600 millones de pesos

El Gobierno de Nayarit estima que durante el primer año del programa de reemplacamiento se puedan recaudar hasta 600 millones de pesos.

Se calcula que el padrón vehicular del estado existen alrededor de 400 mil vehículos que deberán cambiar placas, lo que podría generar más de 100 millones de pesos adicionales sólo por este proceso.

Estos recursos, de acuerdo con las autoridades, servirán para fortalecer las finanzas estatales.

Pago en línea o de forma presencial

Las autoridades confían en que la ciudadanía acudirá de manera responsable a cumplir con el trámite, ya sea de forma presencial o en línea, como ya lo han hecho muchas personas.

Este proceso permite mantener actualizado el padrón vehicular y fortalecer los esquemas de seguridad relacionados con los vehículos que circulan en el estado.

El Gobierno de Nayarit busca facilitar que las y los propietarios de vehículos cumplan con una obligación legal, al ofrecer incentivos económicos y opciones de pago tanto en línea como presenciales.

El llamado de las autoridades es a aprovechar el descuento del 15% durante los primeros meses de 2026 y realizar el trámite de manera ordenada, para mantener actualizado el padrón vehicular y reforzar los esquemas de seguridad en el estado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.