Transportistas poblanos: 31 de enero, último día para reemplacamiento

En Puebla, no olvides realizar el reemplacamiento. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, los concesionarios y permisionarios del transporte público tienen hasta el 31 de enero para realizar el trámite de reemplacamiento, informó la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal.

En ese sentido, la dependencia pidió a los transportistas acudir a las oficinas correspondientes y evitar el uso de gestores o intermediarios, a fin de prevenir posibles contratiempos.

“Concesionarios y permisionarios del transporte público: el periodo de reemplacamiento se realizará del 2 al 31 de enero. Acudir con anticipación permite una mejor atención y evita contratiempos por la alta afluencia en los últimos días. El trámite debe realizarse de manera directa. No recurras a gestores ni intermediarios y no te dejes engañar; utiliza únicamente los canales oficiales”, señaló la dependencia.

¿Hay descuentos en Puebla?

En el trámite de reemplacamiento no hay descuentos; sin embargo, quienes realicen otros trámites, como la regularización de su unidad, pueden acceder a un estímulo fiscal del 100%.

El Gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, otorga este estímulo fiscal del 100% en el pago de derechos para regularizar unidades a costo cero. El beneficio aplica para:

Cesión de derechos, con o sin cambio de vehículo

Trámite de cambio de vehículo

Esto significa que no se cobrarán los derechos que usualmente se pagan por estos trámites.

Durante los primeros meses del año, tanto Gobiernos municipales como estatales suelen otorgar diversos descuentos, como en el pago del predial o multas.

Las autoridades recordaron la importancia de realizar los trámites en tiempo y forma para evitar sanciones adicionales por no cumplir con el reemplacamiento dentro del plazo establecido.

