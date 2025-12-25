Nuevo fraude en Nayarit: lanzan alerta por falsos trabajadores de notarías públicas

GENERANDO AUDIO...

Delincuentes se hacen pasar por empleados de notaría para estafar. Foto:Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit emitió una alerta preventiva por un nuevo esquema de fraude, en el que delincuentes se hacen pasar por empleados de notarías públicas para engañar a personas que tienen o han tenido propiedades en venta o renta.

De acuerdo con la autoridad estatal, los estafadores realizan llamadas telefónicas o envían mensajes en los que aseguran que existe un trámite pendiente relacionado con la venta, renta o regularización de un inmueble, con el objetivo de solicitar depósitos de dinero o obtener información personal y bancaria de las víctimas.

¿Cómo operan los falsos trabajadores de notarías?

Según la información difundida por la Fiscalía de Nayarit, los delincuentes simulan ser personal de notarías públicas, utilizan un lenguaje técnico y argumentan supuestos costos administrativos, pagos urgentes o validaciones legales para convencer a las personas de realizar transferencias o depósitos.

En otros casos, los estafadores piden datos personales, como identificaciones, números telefónicos o información bancaria, la cual posteriormente es utilizada para cometer otros delitos como fraudes o extorsiones.

La autoridad advirtió que ninguna notaría realiza trámites de este tipo por llamadas no verificadas, ni solicita pagos sin que exista un proceso formal y presencial.

Recomendaciones para evitar caer en este fraude

La Fiscalía estatal emitió una serie de medidas preventivas para evitar ser víctima de esta modalidad de estafa:

Verificar los números telefónicos y confirmar que correspondan a los canales oficiales de la notaría donde se tenga un trámite en curso

y confirmar que correspondan a los donde se tenga un trámite en curso No proporcionar información privada o confidencial por llamada telefónica o mensaje

por llamada telefónica o mensaje No realizar depósitos ni transferencias sin antes confirmar la autenticidad de las cuentas bancarias

sin antes confirmar la Ante cualquier duda, acudir directamente a las oficinas de la notaría correspondiente para confirmar la información

¿Dónde denunciar si fuiste víctima?

La Fiscalía de Nayarit informó que, en caso de haber sido víctima de este fraude, se puede realizar un reporte comunicándose al teléfono 311 129 6000, extensión 17838, o acudir directamente a las instalaciones de la FGE.

Asimismo, recordó que ante emergencias se puede llamar al 911, y para denuncias anónimas está disponible el 089.

