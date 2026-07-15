Retiran productos milagro que prometían bajar de peso y hacer crecer el cabello en Nayarit

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Autoridades de Nayarit retiraron productos milagro. Foto: Coesprisnay

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Nayarit (Coesprisnay) retiró del mercado diversos productos milagro que se promocionaban con supuestos beneficios para bajar de peso, favorecer el crecimiento del cabello y atender otros problemas de salud, pese a no contar con autorización sanitaria ni pruebas que acrediten su eficacia.

De acuerdo con la dependencia, estos artículos fueron asegurados durante acciones de vigilancia sanitaria realizadas en un establecimiento del municipio de Sayulita, luego de detectar que se ofrecían al público sin cumplir con la regulación correspondiente.

Las autoridades advirtieron que este tipo de productos representan un riesgo para los consumidores, ya que carecen de estudios que demuestren su seguridad y, en muchos casos, se comercializan mediante publicidad con promesas que no tienen sustento científico.

¿Por qué representan un riesgo los productos milagro?

La titular de la Coesprisnay, Lourdes Patricia Magaña, explicó que los llamados productos milagro suelen promocionarse como soluciones rápidas para perder peso, controlar enfermedades crónicas, aumentar el rendimiento físico o incluso aliviar diversos padecimientos.

Sin embargo, señaló que antes de consumir cualquier suplemento o producto para la salud es importante verificar que cuente con registro sanitario y que sus beneficios hayan sido comprobados mediante estudios científicos.

La funcionaria recordó que las promesas de resultados inmediatos o extraordinarios son una de las principales características de este tipo de mercancías, las cuales suelen aprovecharse de personas que buscan alternativas rápidas para mejorar su salud o apariencia física.

También se venden por internet y redes sociales

La autoridad sanitaria alertó que los productos milagro no solo se distribuyen en establecimientos físicos, sino también a través de internet y redes sociales, donde con frecuencia son promocionados mediante anuncios engañosos que ofrecen resultados en poco tiempo.

Ante ello, recomendó a la población desconfiar de publicaciones que prometan curas, pérdida acelerada de peso o cambios físicos sin respaldo médico, especialmente cuando los productos no muestran información sobre su registro sanitario.

Coesprisnay mantiene operativos de vigilancia

La Coesprisnay informó que mantiene acciones permanentes de supervisión para detectar establecimientos o puntos de venta donde se comercialicen este tipo de artículos de manera irregular.

En caso de identificar anomalías, la dependencia puede asegurar los productos, imponer sanciones administrativas e incluso ordenar su retiro del mercado cuando representen un riesgo para la salud de la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a adquirir únicamente productos que cumplan con la normativa sanitaria vigente y, antes de consumir cualquier suplemento o tratamiento, consultar a un profesional de la salud para evitar posibles afectaciones.

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