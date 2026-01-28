Video: Elefante marino sorprende en playa Los Ayala, Nayarit

GENERANDO AUDIO...

Avistamiento de un elefante marino en playa Los Ayala @SSPCNay

Un elefante marino fue visto la mañana de este martes en la playa Los Ayala, en el estado de Nayarit, lo que generó sorpresa entre turistas y habitantes de la zona. Tras el avistamiento, autoridades de los tres órdenes de gobierno acudieron al sitio y activaron protocolos de protección y evaluación para resguardar al ejemplar y a las personas.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del día, cuando el animal fue observado descansando sobre la arena. La presencia del elefante marino en Nayarit llamó la atención de cientos de visitantes, quienes se acercaron para verlo, tomar fotografías y videos del momento.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno atendieron el avistamiento de un elefante marino en playas de #Nayarit, activando protocolos de protección y evaluación.

Desde el primer reporte, elementos de Protección Civil y policías acordonaron el área con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad. Las autoridades pidieron a los asistentes mantener distancia y permitir que el ejemplar permaneciera tranquilo.

Elefante marino aparece en playa Los Ayala, Nayarit

El avistamiento del elefante marino ocurrió específicamente en Los Ayala, una playa conocida por su afluencia turística. Testigos señalaron que el animal se encontraba tomando el sol, mientras era observado por turistas y lugareños que se dieron cita en el lugar.

De acuerdo con la información disponible, el operativo incluyó la evaluación del estado del animal y la aplicación de medidas de protección. El resguardo del área se mantuvo para evitar cualquier tipo de contacto directo que pudiera poner en riesgo al ejemplar.

Autoridades reiteraron la importancia de no acercarse ni intentar interactuar con el elefante marino, ya que se trata de una especie silvestre. La prioridad fue permitir que el animal permaneciera en calma mientras se realizaban las acciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que se mantendrán atentos a la situación y que seguirán los protocolos establecidos para este tipo de avistamientos, con el fin de proteger tanto al animal como a la población.

