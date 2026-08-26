A 15 años del Casino Royale, familias reclaman justicia en NL

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Familiares realizaron un homenaje frente al memorial. FOTO: Archivo / Cuartoscuro

A 15 años de la masacre en el Casino Royale, familiares de las 52 víctimas que murieron durante el ataque e incendio provocado en Monterrey, Nuevo León, siguen exigiendo justicia y reparación del daño. Entre las personas fallecidas el 25 de agosto de 2011 había dos mujeres embarazadas.

Este 25 de agosto de 2026, familiares realizaron un homenaje frente al memorial ubicado en la avenida San Jerónimo, donde se encontraba el Casino Royale. Durante el acto hicieron un pase de lista de las víctimas y una ceremonia para bendecir el monumento.

Familias del Casino Royale denuncian que la justicia no llega

Samara Pérez, madre de Brad Javier, quien tenía 18 años cuando murió en el incendio, acusó a la Fiscalía de no cumplir con la reparación del daño para las familias y de no concretar la aplicación de justicia contra los responsables.

De acuerdo con Pérez, al inicio hubo hasta 18 presuntos responsables procesados. Sin embargo, afirmó que solamente uno de ellos, conocido como “El Gato”, recibió una sentencia por su participación directa en los hechos, con una condena de 75 años de prisión.

La madre de la víctima señaló que los procesos se han prolongado debido a los recursos legales promovidos por los señalados para evitar una condena.

“Cuando llega una sentencia, que ya ha habido, lamentablemente realizan un amparo”, explicó. Añadió que estos procedimientos provocan que los casos regresen a etapas anteriores y que las familias lleven 15 años esperando justicia.

Familias acusan falta de reparación del daño

Los familiares que acudieron al Memorial del Casino Royale consideran que las autoridades estatales y federales apuestan al olvido del caso y que, con el paso de los años, se ha diluido la ayuda que les ha sido otorgada.

Durante el homenaje recordaron a sus familiares fallecidos y reiteraron su exigencia de justicia y reparación del daño.

Masacre del Casino Royale marcó a Nuevo León

La masacre del Casino Royale ocurrió el 25 de agosto de 2011, cuando un grupo del crimen organizado incendió el establecimiento mientras había clientes en su interior. El ataque dejó un saldo de 52 personas muertas.

El hecho marcó un antes y un después durante la etapa considerada como una de las más violentas en Nuevo León.

La demolición del inmueble comenzó en 2021, después de que el espacio fue adquirido por un particular. A 15 años del ataque, las familias mantienen su exigencia para que los procesos judiciales avancen y se concrete la reparación del daño.