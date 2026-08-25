Catean Colegio Tonallí, en Monterrey; investigan posible trata de personas

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Cateo en colegio. Foto: Missael Dávila

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó un par de cateos, uno de ellos a un colegio al sur de Monterrey, investigando posibles delitos sexuales y trata de personas.

Realizan cateo en el Colegio Tonallí, en Monterrey

El cateo se realizó este martes 25 de agosto en el Colegio Tonallí, ubicado sobre la calle Palmares, a unos metros de la Carretera Nacional, en una zona denominada como El Uro, hasta donde arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil y Servicios Periciales para realizar las pesquisas.

Además de este operativo se realizó otra inspección en un domicilio del municipio de San Nicolás de los Garza, pero la autoridad no precisó en qué lugar específicamente.

Hasta el momento, no se han adelantado resultados del despliegue, pues en el colegio sólo se encontraron con personal administrativo preparando todo para el regreso a clases.

Trascendió que los agentes habrían confiscado celulares y equipo de cómputo como parte de la evidencia relacionada con la investigación.

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