“Terminaré gubernatura”: Samuel García descarta diputación federal

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Samuel García descarta buscar una diputación. Foto: Especial

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, descartó buscar, por el momento, una diputación federal, incluso por la vía plurinominal, y aseguró que su intención es concluir su periodo como mandatario estatal.

La declaración ocurre luego de que distintos actores políticos señalaran que García podría buscar una diputación para mantener el fuero constitucional y evitar separarse de la gubernatura.

Samuel García asegura que terminará su gubernatura

Durante un evento en San Pedro Garza García, donde se entregaron aparatos cocleares, el gobernador afirmó que no tiene contemplado contender por un cargo federal.

“No lo traigo en planes, la idea es acabar la gubernatura, la tirada, es que me queda un año y dos meses, es terminar y sobre todo que durante la campaña no haya sobresaltos en materia de gobierno”.

El mandatario también señaló que su prioridad es garantizar que los servicios públicos funcionen correctamente y que la próxima jornada electoral se desarrolle sin contratiempos en el estado.

¿Por qué relacionan a Samuel García con una diputación federal?

La posibilidad de que Samuel García busque una diputación federal plurinominal surgió después de que se diera a conocer que el gobernador se inscribió a un nuevo posgrado en la Ciudad de México.

Distintos actores políticos interpretaron esta inscripción como una posible estrategia para acreditar su estancia en la capital del país y cumplir con los requisitos para buscar una candidatura.

Además, señalaron que llegar a la Cámara de Diputados le permitiría contar con fuero constitucional.

Críticas por movilidad y presupuesto en Nuevo León

La versión sobre una posible salida de García de la gubernatura generó críticas de sectores políticos de Nuevo León.

Además, que el mandatario estaría buscando protegerse contra las denuncias que se han presentado por presuntas triangulaciones de recursos públicos, lo que activó un juicio político en su contra desde el Congreso local.

Por ahora, Samuel García sostiene que no buscará una diputación federal y que su objetivo es concluir su mandato constitucional.

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