Parque Fundidora alerta sobre carreras que podrían ser un fraude

GENERANDO AUDIO...

Parque Fundidora. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, informó que las tres carreras temáticas organizadas por Mundo Runners no cuentan con los permisos necesarios para realizarse, por lo que se recomienda no pagar para inscribirse en estas carreras, ya que podría tratarse de un fraude.

Parque Fundidora advierte por carreras organizadas por Mundo Runners

En su página web Mundo Runners tiene programadas varias carreras temáticas en distintas ciudades del país, incluyendo a Monterrey. Estos eventos son: “Ugly Sweater Run” el 28 de diciembre, “Star Wars Run” el 17 de enero de 2026 y la “Merlina Run” también en enero, pero el día 25, todos ellos con sede en el Parque Fundidora.

Cada una de estas carreras tiene un costo de participación que varía dependiendo de la categoría (3 km, 5 km, 10 km y 15 km) y el evento. Los precios que manejan van de los 275 pesos a los 700 pesos.

También hay premios económicos de hasta 20 mil pesos para los primeros tres lugares en cada una de las categorías; además, todos los participantes entran a la rifa de viajes, todo pagado a destinos como Xcaret y Disneyworld.

Al respecto, el Parque Fundidora informó, mediante un comunicado, que las tres carreras de Mundo Runners no están autorizadas para realizarse en el sitio, por lo que no reconoce la organización de dichos eventos.

A la gente se le recuerda que la única forma de adquirir boletos para los eventos programados en las instalaciones es mediante los organizadores debidamente autorizados. También se pide que, ante cualquier duda, consultar las redes sociales oficiales, donde se comparte la cartelera e información oficial.

Hasta el momento, Mundo Runners no ha aclarado el comunicado del Parque Fundidora, por lo que se recomienda no inscribirse en las carreras que organiza, ya que podría tratarse de un fraude.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.