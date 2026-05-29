Pase Turístico en Nuevo León: requisitos para tramitarlo si viajas al Mundial 2026

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Pase Turístico en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los automovilistas de otros estados que visiten Nuevo León durante el Mundial 2026, y también después del torneo, tendrán que tramitar el Pase Turístico, un nuevo trámite que implementó recientemente el Gobierno del estado. A continuación te decimos cuáles son los requisitos y cómo obtenerlo.

Implementan Pase Turístico en Nuevo León

La semana pasada, el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL) anunció la implementación del Pase Turístico en el estado para garantizar la seguridad de los automovilistas foráneos.

El pase tiene una vigencia de hasta 30 días y se puede obtener gratuitamente en la página oficial de ICVNL.

De acuerdo con las autoridades de Nuevo León, la finalidad de este trámite es “proporcionar certeza administrativa a las autoridades y a los propios paseantes en el marco de la Ley de Movilidad Sostenible, Accesibilidad y Seguridad Vial”.

Requisitos para obtener el Pase Turístico

Tarjeta de circulación

Licencia vigente

Póliza de seguro vigente

Teléfono de contacto y de emergencia.

¿Cómo tramitar el Pase Turístico en Nuevo León?

De acuerdo con el ICVNL, estos son los pasos a seguir para obtener el Pase Turístico:

Ingresa a la página del ICV: www.icvnl.gob.mx/paseturistico

Lee y acepta el aviso de privacidad, así como los términos y condiciones del servicio

Llena el formulario con tus datos y los del vehículo

Selecciona el periodo del pase turístico (1 a 30 días)

Ingresa las fechas de entrada y salida al estado de Nuevo León

Confirma que tus datos sean correctos

Guarda e imprime tu pase turístico

Pega tu Pase Turístico en un lugar visible

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