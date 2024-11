Ni las amenazas de Donald Trump, ni la caminata de cientos de kilómetros desde el sur del México, detienen el paso de los migrantes que buscan el sueño americano. Más de mil 500 migrantes de distintas nacionalidades, cruzan por municipios de Oaxaca, con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos.

“Es la idea salir y que sea lo que Dios diga, porque tampoco nos podemos quedar acá, mucha gente no traemos dinero, otros también somos bajos de recursos, ya ve, nos quedamos por acá, entonces no tenemos ningún trabajo, no tenemos nada”.

Wilder Cantillano, migrante colombiano.