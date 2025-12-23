Asesinan a tiros a expresidente de Xoxocotlán, Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Asesinan a expresidente de Xoxocotlán, Oaxaca. Foto: José de Jesús Cortés.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó el asesinato del expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán y empresario transportista, Erasmo Medina Ruiz.

Expresidente de Xoxocotlán es asesinado

El expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Medina Ruiz, fue atacado a tiros al interior de su vivienda ubicada a una calle del palacio de dicho municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca.

El lugar fue resguardado por la policía municipal de Xoxocotlán, policías estatales y Guardia Nacional, mientras los peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Fiscalía de Oaxaca llevaron a cabo las pesquisas e indagatorias de ley.

Tras las investigaciones, familiares del expresidente municipal salieron a limpiar con sábanas el sitio donde Medina Ruiz fue asesinado.

El exalcalde habría recibido, al menos, dos disparos de arma de fuego en la cabeza, lo que le habría provocado la muerte.

Autoridades investigan asesinato. Foto: José de Jesús Cortés.

Ya abrieron una investigación por el crimen

La Fiscalía de Oaxaca informó en un comunicado que lleva a cabo los primeros trabajos de investigación por estos hechos.

Erasmo Medina fue presidente municipal de Xoxocotlán en el trienio de 1993 a 1996, y tras concluir su periodo se mantuvo activo políticamente durante el sexenio del gobernador priista Diódoro Carrasco Altamirano, de 1992 a 1998.

Medina Ruiz también se desempeñaba como empresario del transporte y concesionario de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao, además de ser propietario de un hotel en Zipolite, en la Costa de Oaxaca.

