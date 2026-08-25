Bloquean la autopista Puebla-Orizaba para exigir la aparición de Danna Yeudiel

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Puebla-Orizaba bloqueada por desaparición de Danna. Foto: Uno TV

Familiares, conocidos y ciudadanos bloquearon este lunes 24 de agosto la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 181, en la zona de Quecholac, Puebla, para exigir la localización de Danna Yeudiel Santos Hernández, adolescente de 13 años reportada como desaparecida.

El cierre se mantiene en ambos sentidos y provoca largas filas de vehículos hacia Puebla y Veracruz. Los manifestantes colocaron piedras y otros objetos sobre la carretera y también quemaron llantas para impedir el paso.

Fiscalía de Puebla

Bloqueo en la autopista Puebla-Orizaba exige localizar a Danna

Los inconformes señalaron que mantendrán cerrada la vialidad hasta que las autoridades intensifiquen las labores de búsqueda para localizar a la adolescente.

La protesta se realiza en una de las principales vías de comunicación entre Puebla y Veracruz, por lo que el cierre afecta la circulación en ambos sentidos.

#Tomesusprecauciones en #Puebla se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del Km 181+000 de la carretera Puebla-Orizaba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/WE16EbMkGA — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 25, 2026

¿Cuándo desapareció Danna Yeudiel Santos Hernández?

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, Danna Yeudiel Santos Hernández fue vista por última vez el domingo 23 de agosto en la colonia Centro del municipio de Tecamachalco.

Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero y mantienen la exigencia de que las autoridades refuercen las acciones para encontrarla.

Por ello, la movilización se trasladó este lunes a la autopista Puebla-Orizaba, donde familiares, conocidos y ciudadanos decidieron cerrar completamente la circulación.

Autopista Puebla-Orizaba permanece cerrada

Hasta la noche de este lunes, los manifestantes permanecían en el kilómetro 181 y advertían que no liberarían la carretera hasta obtener avances en la búsqueda de la menor.

Debido a ello, el bloqueo genera afectaciones importantes al tránsito, con filas de vehículos en ambos sentidos. A los automovilistas se les recomienda evitar la zona y utilizar rutas alternas.

#Tomesusprecauciones en #Puebla continua cierre total de circulación por presencia de personas cerca del Km 181+000 de la carretera Puebla-Orizaba. Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 25, 2026

Asó, la protesta continúa mientras los familiares esperan una respuesta de las autoridades y acciones para localizar a Danna, de quien no se conoce su paradero desde el domingo.

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