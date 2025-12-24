Golpean y disparan a motociclista en Puebla; momento queda grabado

| 11:11 | E. Santiago | Agencias
En Puebla, se captó una golpiza. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Puebla capital se captó una brutal agresión, ya que un par de sujetos golpearon a un motociclista y le dispararon. El video se difundió en redes sociales.

Fuerte video en Puebla capital

El video lo difundió @_LosTitulares y se observó a una pareja de motociclistas interceptar a otro rider; detrás de ellos iba un auto. Se hicieron de palabras y, luego, uno bajó y apuntó con una pistola a la víctima.

ADVERTENCIA: El siguiente material contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción

Al parecer se trató de un intento de robo. En el metraje se observó un destello, el cual correspondió al disparo del arma de fuego; al parecer no impactó al motociclista, quien trató de escapar, pero no lo logró porque el auto detrás de ellos lo impidió.

Por la acción, el motociclista cayó al piso. Al no poder levantarse, los otros dos sujetos comenzaron a golpearlo. La imagen fue fuerte, pues el joven rider recibió varios golpes.

La golpiza ocurrió en la colonia Coatepec, en Puebla capital, reportó @_LosTitulares. En el video no se observó la fecha de lo ocurrido, pero son imágenes fuertes que se difunden en estas fechas.

En redes sociales, los usuarios reportan constantemente actos de inseguridad en la entidad.

