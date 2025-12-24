Tribunal declara culpable al político poblano Javier “N” por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La noche de este martes, el Tribunal de Enjuiciamiento en Puebla declaró culpable al expolítico priista Javier López Zavala, con Jair “N” y Silvestre “N”, por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022 en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, del municipio poblano de San Pedro Cholula.

El fallo se emitió tras un juicio histórico que se extendió por más de 80 audiencias, uno de los procesos penales más largos y observados en Puebla por la relevancia del caso y la exigencia social de justicia. Con esta resolución, el tribunal acreditó la responsabilidad penal de los tres acusados en la planeación y ejecución del crimen.

La mañana del 21 de mayo de 2022, Cecilia Monzón circulaba en su camioneta a un costado del puente del Periférico Ecológico en la zona de Momoxpan, de acuerdo con la investigación ministerial y lo probado durante el juicio, la activista fue seguida por dos hombres a bordo de una motocicleta.

Al darle alcance en la vía pública, uno de los agresores se aproximó al vehículo y disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego, en un ataque directo y a plena luz del día, Cecilia quedó sin vida dentro de su unidad, mientras los responsables huyeron del lugar en una motocicleta.

Las autoridades establecieron que el asesinato fue ordenado y financiado por Javier López Zavala, en tanto que Jair “N” y Silvestre “N” participaron en la logística y ejecución del ataque, lo que sustentó la determinación de culpabilidad por el delito de feminicidio.

Tras el veredicto, el tribunal convocará a una segunda audiencia para la individualización de la pena, en la que se definirá la sentencia correspondiente a cada responsable conforme a su grado de participación. En el mismo fallo, el órgano jurisdiccional confirmó la culpabilidad de los dos coautores, quienes también deberán enfrentar la determinación de sus sanciones en una sesión posterior.

Mientras se desarrollaban los detalles finales de la audiencia, colectivas feministas difundieron de manera anticipada el sentido del fallo, incluso cuando Helena Monzón, hermana de la víctima, permanecía al interior del juzgado. A lo largo del proceso, familiares, activistas y organizaciones civiles se mantuvieron atentos y movilizados para exigir que el crimen no quedara impune.

El caso de Cecilia Monzón se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia feminicida y de la demanda de justicia para las mujeres en México. La resolución del Tribunal de Enjuiciamiento representa un paso clave en el reconocimiento del feminicidio y en la sanción de los responsables, a la espera de la sentencia definitiva que será anunciada en la próxima audiencia.

En tanto que la familia Monzón solicita la pena máxima de 60 años por feminicidio para el expolítico priista y secretario de gobierno durante el sexenio del exgobernador Mario Marín Torres.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.