Imágenes que enamoran: bendicen a mascotas en día de San Antonio de Padua

En Puebla, por el día de San Antonio bendicen a las mascotas. Foto: Genaro Zepeda

Puebla vive cada 17 de enero una de sus tradiciones más entrañables: la bendición de mascotas en distintos templos de la Arquidiócesis, una práctica que año con año reúne a familias completas que acuden con sus mascotas para pedir por su bienestar.

Tradiciones que enamoran

La fecha coincide con la celebración de San Antonio Abad, considerado el patrono de los animales y a quien, de acuerdo con la creencia popular, se le atribuye el poder de protegerlos y alejarlos de cualquier peligro o mal.

Desde hace más de cinco décadas, en parroquias poblanas se realizan misas especiales dedicadas a San Antonio Abad, donde los sacerdotes bendicen a los animales como un acto simbólico de cuidado, fe y cariño hacia quienes se han convertido en parte fundamental de los hogares.

Las mascotas esperando la bendición. Foto: Genaro Zepeda

Mascotas acuden a la bendición en parroquias de Puebla

Durante esta jornada, cientos de personas llegaron desde temprana hora con sus mascotas, no solo de la capital, sino también de diversos municipios, demostrando el profundo vínculo que existe entre la comunidad y sus animales de compañía.

El templo con mayor afluencia es el dedicado a San Antonio Abad, ubicado en la ciudad de Puebla, donde se observó el desfile de perros de distintas razas y tamaños.

Sin embargo, no fueron los únicos protagonistas: también acudieron gatos, pericos, canarios, patos, conejos y otras especies, reflejando la diversidad de mascotas que acompañan la vida cotidiana de las familias poblanas.

“Es una bendición como dijo el padre son parte de nuestra familia cada animalito trae su historia, por ejemplo, este animalito llegó cuando falleció mi papá. Mi gato se llama Minino y tiene tres años”, dijo Alfonso, llevó a su mascota a bendecir.

También gatos recibieron la bendición. Foto: Genaro Zepeda

Los asistentes señalaron que el objetivo principal es pedir por la salud, la protección y la larga vida de sus animales, además de solicitar que no se extravíen y permanezcan junto a ellos por muchos años.

Las misas para recibir a las mascotas se realizan desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, y a lo largo del día los sacerdotes también realizan bendiciones con agua y la oración del patrono de los animales.

Para conocer horarios y sedes en Puebla, se puede consultar la información publicada en las redes sociales oficiales de la Arquidiócesis de Puebla.

En caso de que algunas personas no pudieran acudir este sábado, la Arquidiócesis informó que también tendrán la oportunidad de llevar a sus mascotas el próximo domingo.

Cabe resaltar que la devoción a San Antonio Abad y su importancia como protector de los animales ha sido promovida durante siglos, principalmente por los Frailes Franciscanos, y en Puebla se mantiene como una tradición anual que refleja el respeto, la fe y el amor con el que miles de familias cuidan a sus compañeros de vida.

