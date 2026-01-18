Cae en Pachuca uno de los 10 más buscados del FBI, acusado de secuestro y asesinato en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Militares y policías detuvieron en Pachuca, Hidalgo, a Alejandro Rodales Castillo, acusado de asesinar a una joven en Estados Unidos en 2016, y que figuraba entre los 10 más buscados de ese país, anunciaron autoridades el sábado.

Según el portal del FBI, que ya consignó la captura, se trata de Alejandro Rosales Castillo, un estadounidense de origen hispano de 26 años acusado de matar a Truc Quan “Sandy” Ly Le, una mujer con la que trabajaba en un restaurante de Charlotte, Carolina del Norte.

Según medios estadounidenses, el hombre tuvo una breve relación con su víctima, entonces de 23 años, a la que le pidió dinero prestado. La citó para pagarle la deuda, pero en vez de ello se presume que la secuestró, la obligó a sacar sus ahorros de un cajero y luego la llevó a una zona boscosa donde la mató de un disparo en la cabeza antes de arrojar su cuerpo a un barranco.

El hombre “cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición”, es acusado de “asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro”, detalló en la red social X el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, escribió en X que esta captura “refleja el impacto del esfuerzo conjunto” entre los gobiernos de ambos países.

Tras ser detenido en Hidalgo, Rosales Castillo fue presentado ante el Ministerio Público para iniciar su proceso legal. El FBI ofrecía 250 mil dólares de recompensa por información que llevara a la captura de Rosales Castillo.

