La mayoría de los jóvenes que acudieron al sorteo del Servicio Militar Nacional 2026 en Puebla obtuvieron bola blanca, un resultado que sorprendió a los asistentes y generó críticas.

El sorteo se realizó el 23 de noviembre de 2025 en el Estadio de Beisbol Hermanos Serdán, donde autoridades anunciaron de forma repentina que ya no habría más bolas negras.

“Estaban diciendo los nombres cuando de un momento a otro dijeron hasta aquí fue la última bola negra, todos los demás que no escucharon su nombre, bola blanca, fue un silencio y todos con cara de impacto”. Luis Manuel Espinosa

Sorteo bajo cuestionamientos

Especialistas en seguridad consideran que lo ocurrido en el sorteo del Servicio Militar Nacional 2026 no fue un proceso completamente aleatorio.

Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, calificó el hecho como una “suerte de fraude”, al señalar que prácticamente se anuló el factor de azar en la asignación.

Durante el evento se registraron rechiflas y expresiones de molestia por parte de algunos asistentes, reflejando el descontento por la forma en que se desarrolló el sorteo.

Anuncian cambios en el Servicio Militar Nacional

Dos días después del sorteo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció modificaciones al formato del Servicio Militar Nacional 2026. El nuevo esquema contempla dos escalones de tres meses cada uno, con 13 sesiones sabatinas por etapa.

Primer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo

del 14 de febrero al 9 de mayo Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre

El objetivo es que el servicio se realice en menos tiempo y con un esquema más flexible para los jóvenes.

“Lo que ocurrió ahora en el sorteo fue una suerte de fraude. No creo que la Sedena pueda sostener estos números mucho tiempo de conscriptos, no anticipo que esto pueda sostenerlo más de un año o dos, porque es costoso”. Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos

¿Disciplina, vocación o acercamiento con jóvenes?

Para el experto en seguridad nacional, Raúl Benítez, los cambios responden a una medida disciplinaria, al considerar que el Ejército busca reforzar la formación de los jóvenes y evaluar quiénes tienen verdadera vocación militar.

“Les van a meter un poquito de disciplina porque el Ejército considera que la juventud anda muy descarada, cosa que es cierta, que hay mucha rebeldía. Ahora ellos están volviendo a hacer cambios en su sistema de reclutamiento para ver qué jóvenes quieren entrar al servicio militar por vocación”. Raúl Benítez, experto en Seguridad Nacional UNAM

En contraste, Javier Oliva, académico de la UNAM, considera que la estrategia busca acercar a los jóvenes a las Fuerzas Armadas, fortaleciendo el vínculo institucional.

“Se ha dicho que pudo haber sido parte de un castigo por lo de la marcha, también dicen que por las situaciones a nivel mundial o por algunas cosas que ha hecho el presidente Donald Trump, dicen que quieren invadir a México, que nos quieren como carne de cañón, y así, se dicen muchas cosas”. Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

