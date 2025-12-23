GENERANDO AUDIO...

Suspenden trámites de licencia para manejo en Querétaro. Foto: Cuartoscuro

La licencia para conducir, así como diversos trámites de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Querétaro, quedarán suspendidos a partir de esta semana en varios municipios como San Juan del Río, Ezequiel Montes y Jalpan.

Trámites suspendidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana

La suspensión de actividades comenzó el 22 de diciembre y se mantendrá vigente hasta el 6 de enero de 2026. Entre los trámites que no estarán disponibles se encuentran los relacionados con la licencia para conducir, así como los permisos para circular sin placas ni documentos. También quedará suspendida la emisión de constancias de no infracción en los municipios ya mencionados.

Servicios que continuarán operando

En el caso del pago de infracciones y la entrega de garantías, el servicio se mantendrá en funcionamiento con el horario habitual. Estos trámites podrán realizarse de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:30 horas, sin cambios durante el periodo señalado. La Secretaría precisó que la atención a estos trámites se reanudará de manera regular a partir del 7 de enero de 2026, una vez concluido el periodo vacacional establecido para la institución.

Consulta de información y reanudación de trámites

Para obtener información adicional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso a disposición la plataforma oficial sscqro.gob.mx, donde se pueden consultar los requisitos de los diferentes trámites vehiculares.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.