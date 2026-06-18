Caso Adolfo Plata: acudió a vender tarjetas Pokémon y terminó detenido como presunto líder criminal

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Adolfo Plata se encuentra detenido en Coahuila. Fotos: Comisaría de Saltillo/AFP

Familiares piden ayuda para liberar a Adolfo Plata, a quien citaron en la ciudad de Querétaro para comprar tarjetas de Pokémon y lo detuvieron injustamente; posteriormente fue trasladado a Saltillo, Coahuila, donde se encuentra actualmente. El detenido es acusado de ser el líder de una banda criminal.

🚨¿ Error de la @FGECoahuila que comanda @FedericoFdzMx ?



En Querétaro, citan a Adolfo Plata para comprar tarjetas de Pokémon en Querétaro y terminó detenido en Coahuila, acusado de robo en Saltillo, Coahuila.



Esto lo que narró su hermano Leonardo Plata. pic.twitter.com/CI0EMQaGC8 — Irving (@IrvingPineda) June 18, 2026

Exigen liberación de Adolfo Plata; aseguran que fue detenido injustamente

El pasado domingo 14 de junio, Adolfo Plata acudió a la Plaza Vital de Querétaro porque se había citado con alguien para comprar tarjetas de Pokémon; pero en el lugar se encontró con elementos de la Fiscalía quienes se lo llevaron detenido.

Durante 6 horas sus familiares perdieron comunicación con él y con la ayuda de la aplicación “Find My iPhone” lograron dar con su paradero: estaba en las instalaciones de la Fiscalía. Al llegar los policías de la entrada les negaron el acceso porque era domingo y no había nadie trabajando, por lo que no pudieron verlo.

Tiempo después, Adolfo Plata fue trasladado a Coahuila, donde se le acusa de ser el líder de una banda que se dedica al robo a casas-habitación y se le víncula con al menos 4 atracos en la ciudad de Saltillo.

Familia asegura que detuvieron a la persona equivocada

La familia de Adolfo asegura que él es inocente y añaden que sólo una vez han visitado Saltillo; sólo estuvieron de paso durante un viaje hacia Texas, por lo que no es posible que haya robado cuatro casas como aseguran las autoridades de Coahuila.

En redes sociales circula un video en el que se observa a un sujeto físicamente parecido a Adolfo Plata robando una casa. Aunque el parecido es innegable, principalmente en el estilo de la barba, los rasgos físicos no son idénticos. Algunas diferencias son la forma de la cara y la nariz; el tono de la piel, la estatura, entre otras.

Por estas razones los familiares consideran que Adolfo no tiene nada que ver con los robos a casa-habitación en Saltillo y que la Fiscalía detuvo a la persona equivocada.

Denuncian presunta detención injusta de queretano acusado de robo en Saltillo



Familiares de Adolfo Irving Plata denunciaron públicamente que el queretano fue detenido de manera injusta y actualmente permanece bajo custodia en Coahuila, Saltillo por del… https://t.co/yQ1AwDmaCm pic.twitter.com/gVxn1EoM5g — AIPLAY MX (@aiplaymx) June 17, 2026

La versión de las autoridades de Coahuila sobre el caso Adolfo Plata

El lunes 15 de junio, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de Adolfo Plata, de 41 años, presunto líder de una banda nacional de robo a casas-habitación.

El detenido está relacionado con cuatro robos ocurridos en los fraccionamientos San Alberto y Villa Natura, en los que se llevaron joyería, dinero en efectivo, documentos personales y aparatos electrónicos. Los trabajos de inteligencia ubicaron a los presuntos responsables en la Ciudad de México y Querétaro.

También identificó una camioneta GMC Terrain en la que presuntamente se trasladaban los responsables, además de un Mercedes con placas del Estado de México y un Ford con placas de Morelos. Presuntamente, estos vehículos se dirigieron a la ciudad de Querétaro.

Las autoridades de Saltillo no han compartido más información sobre el caso de Adolfo Plata, ni su presunta inocencia.

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