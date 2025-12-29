Colectivo acusa a José Luis Jonathan Yong, juez en Quintana Roo, de violencia de género

GENERANDO AUDIO...

Captaron agresión del juez a una mujer. Foto: Getty Images

Imágenes que circulan en redes sociales muestran a José Luis Jonathan Yong Mendoza, juez de control en materia penal en Quintana Roo, con una pistola en mano y agrediendo a una mujer en la vía pública. El colectivo feminista Xtabay le exige al Poder Judicial del estado que investigue y sancione al juez por violencia de género.

Captan al juez José Luis Jonathan Yong Mendoza agrediendo a una mujer

Durante el fin de semana se denunció a José Luis Jonathan Yong Mendoza por agredir a una mujer, presuntamente su pareja, por asuntos personales. En las imágenes se ve a la mujer en el suelo alzando las manos para calmar a su agresor, mientras el juez le grita mientras sostiene una pistola en la mano izquierda.

La colectiva 50+1 publicó en un comunicado que los hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre en la zona residencial de Palmaris, en Cancún.

Medios locales mencionan que José Luis Jonathan Yong Mendoza fue secretario de Seguridad Pública municipal y funge como juez de control en materia penal desde septiembre de este año. También se menciona que tiene investigaciones previas por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Colectivos feministas piden su destitución

Por su parte, el Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo le dio difusión y además exigió la intervención de las autoridades para que el juez sea sancionado por sus acciones violentas en contra de una mujer. La colectiva 50+1 se sumó a los reclamos y pidió su destitución.

“Exigimos al @poder judicial de Quintana Roo que investigue y sancione el actuar del juez de control penal José Luis Jonathan Yong Mendoza. Ningún agresor en el poder”, publicó Xtabay.

Hasta el momento las autoridades del estado de Quintana Roo no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si existe un proceso en contra del juez de control.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.