Detienen a Otmane Khalladi, criminal buscado en EE. UU. por fraude electrónico

Detienen a Otmane Khalladi en México. Foto: Getty Images

Autoridades federales dieron a conocer la detención Otmane Khalladi en el estado de Quintana Roo. Se trata de un presunto criminal buscado por el Gobierno de Estados Unidos por el delito de fraude electrónico.

Detienen a Otmane Khalladi buscado en Estados Unidos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer, por medio de sus redes sociales oficiales, que en una acción conjunta con personal de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Interpol, de la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional y de la Policía de Quintana Roo, se detuvo a Otmane Khalladi.

El sujeto fue detenido en el estado de Quintana Roo, justo en Playa del Carmen.

Buscado por fraude electrónico

De acuerdo con Omar García Harfuch, Otmane Khalladi era un fugitivo buscado por el Gobierno de Estados Unidos por los delitos de fraude electrónico y blanqueo de capitales.

“Tras ingresar al país, utilizó una identidad falsa para evadir a las autoridades; sin embargo, mediante labores de inteligencia e investigación fue localizado”, indicó por último en una publicación de redes sociales.

