Juez suspendido en Quintana Roo por golpear a su pareja sigue cobrando su sueldo

Investigan a juez en Quintana Roo por agredir a mujer. Foto: Getty Images

Jonathan Yong Mendoza, el juez de control en materia penal que fue suspendido tras agredir a su pareja en la vía pública, sigue cobrando parte de su salario, aunque no se encuentra en funciones desde hace un par de semanas.

El pasado mes de diciembre, colectivos feministas denunciaron a Jonathan Yong Mendoza por agredir a una mujer, presuntamente su pareja, en plena vía pública. En redes sociales se difundieron imágenes en las que se observa al juez en posición amenazante, sosteniendo un arma, mientras una mujer se encuentra en el suelo.

Heyden Cebada, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, declaró ante los medios de comunicación que continúa con las investigaciones internas sobre el caso de Jonathan Yong Mendoza, quien actualmente se encuentra suspendido.

El magistrado presidente añadió que de acuerdo con el protocolo del Tribunal de Disciplina, el juez sigue recibiendo su salario, aunque se trata del “mínimo indispensable” para vivir, lo cual equivale alrededor del 30%.

Finalmente, reiteró que en el Tribunal Superior de Justicia del estado no van a tolerar ninguna conducta en contra de las mujeres, especialmente si se trata de un caso de violencia y que la actuación de los jueces debe ser intachable afuera y dentro de los juzgados.

