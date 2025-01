Gobierno de Quintana Roo responde a denuncia de Luisito Comunica contra taxistas de Cancún

El Gobierno de Quintana Roo respondió a la denuncia que realizó Luisito Comunica sobre los abusos en las tarifas que cobran los taxistas que operan en el aeropuerto de Cancún. Sobre este tema, la Secretaría de Gobernación del estado informó que se encuentra investigando, aunque el asunto de las tarifas le compete a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCIT).

Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno del estado, informó en conferencia de prensa que la SICT se encarga de regir las tarifas que se cobran en el aeropuerto de Cancún, y el Gobierno de Quintana Roo no tiene facultades para operar ahí.

Aun así, el tema ya se está discutiendo en la mesa y se le pide a las autoridades aeroportuarias mayor transparencia y un mayor control en los cobros que realizan los taxistas.

Hace unos días, Luisito Comunica denunció en redes sociales que le cobraron 2 mil pesos por un viaje desde el aeropuerto de Cancún hasta su hotel. El trayecto duró alrededor de 20 minutos.

El influencer añadió que le exigieron que pagara en efectivo, por lo que no recibió un recibo para justificar el cobro, luego de que este supera, por mucho, las tarifas oficiales.

“Los verdaderos villanos de esta situación no son los taxistas, no son los conductores. Si no algo más atrás, comisiones, ya sea de un sindicato, del mismo aeropuerto, tal vez mochada que le tengan que dar al crimen organizado”, mencionó Luisito Comunica