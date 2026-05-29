Semáforo rojo en Quintana Roo por sargazo; 65 playas afectadas

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

Casi la mitad de las playas monitoreadas en Quintana Roo se encuentran en semáforo rojo por la llegada masiva de sargazo. De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Sargazo, 65 de las 140 playas supervisadas presentan acumulaciones importantes del alga marina, principalmente en destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual.

El coordinador del organismo, Esteban Amaro, explicó que las afectaciones se extienden en las primeras cinco millas náuticas del Caribe mexicano, por lo que autoridades y hoteleros reforzaron las labores de limpieza y contención.

Cancún, Playa del Carmen y Tulum, entre las zonas más afectadas

En la zona norte de Quintana Roo, al menos 34 playas permanecen en alerta roja, mientras que en el sur se reportan otras 31 playas afectadas, especialmente en Mahahual, dentro del municipio de Othón P. Blanco.

El recale de sargazo ya afecta la imagen turística de varios destinos y también las actividades recreativas en la Riviera Maya. En Cancún, playas como Coral, Punta Cancún, Chacmol y Gaviota Azul registran acumulación excesiva del alga.

Marina y hoteleros refuerzan operativo contra el sargazo

Ante el incremento del problema, la Secretaría de Marina desplegó 150 elementos adicionales y un nuevo buque sargacero con capacidad para recolectar hasta 600 toneladas diarias en altamar.

Además, hoteleros de la Riviera Maya destinan cerca de 150 millones de dólares al año para combatir el sargazo y proteger las playas más visitadas del Caribe mexicano.

¿Qué provoca el sargazo en las playas?

El sargazo genera malos olores, cambia el color del agua y afecta ecosistemas marinos, además de representar pérdidas económicas para el sector turístico. Especialistas advierten que también puede provocar daños a corales, pastos marinos y fauna costera.

Para monitorear las condiciones de las playas, existen plataformas como sargazo.info, donde turistas y habitantes pueden consultar el nivel de afectación en tiempo real.

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