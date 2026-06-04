Reportan atentado contra alcalde de Mexquitic de Carmona; SSPC de San Luis Potosí lo desmiente

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Alcalde de Mexquitic de Carmona. Foto: Omar Hernández

El Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, vecino a la capital de San Luis Potosí, informó la noche de este miércoles que su presidente municipal, Francisco Javier Ortiz Hernández, sufrió un atentado violento, aunque sin detallar la naturaleza de la agresión.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el municipio indicó que “las autoridades competentes ya realizan las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”.

Las autoridades municipales pidieron a la población mantener la calma y evitar difundir información no verificada.

Minutos antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado había emitido su propio comunicado desmintiendo cualquier intento de atentado con armas de fuego contra el edil.

“Durante un evento público se registró una discusión protagonizada por una persona civil quien lanzó amenazas verbales, situación que fue atendida de manera inmediata por los cuerpos de seguridad del municipio.” , señaló la dependencia.

La SSPC aseguró que no se realizaron detonaciones de arma de fuego ni se registraron personas lesionadas, aunque confirmó que se busca al responsable de las amenazas.

Sin embargo, las autoridades admitieron que se encuentran en trabajos de investigación para localizar a la persona responsable de amenazar al presidente municipal.

Tanto el Ayuntamiento como la SSPC coincidieron en solicitar a la ciudadanía informarse únicamente a través de fuentes oficiales y abstenerse de difundir rumores.

Francisco Javier Ortiz Hernández, conocido como Paco Ortiz, llegó a la alcaldía bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. Es un opositor a la administración estatal que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista de México.

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