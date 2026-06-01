¿Quién era Paola Márquez, la influencer hallada muerta en San Luis Potosí?

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Despiden a la influencer Paola Márquez en SLP. Foto: @Ayuntamiento de Huehuetlán

La muerte de la influencer Paola Márquez en San Luis Potosí, ha generado interés entre usuarios de redes sociales. La joven de 30 años fue localizada sin vida en el departamento donde residía en la capital potosina.

¿Quién era Paola Márquez, influencer de San Luis Potosí?

Paola Márquez era una creadora de contenido originaria del municipio de Huehuetlán, en San Luis Potosí. A sus 30 años había desarrollado una comunidad en redes sociales mediante videos relacionados con experiencias personales, situaciones cotidianas, relaciones sentimentales, amistades y temas de entretenimiento.

Su presencia digital creció principalmente entre usuarios de la región Huasteca y de otras entidades del país. A través de sus perfiles compartía momentos de su vida diaria y mensajes con los que parte de su audiencia se identificaba.

La interacción constante con sus seguidores contribuyó a que sus publicaciones alcanzaran una amplia difusión en distintas plataformas digitales.

Las publicaciones que compartió en redes sociales

Durante los últimos meses, seguidores de la influencer observaron cambios en algunas de sus publicaciones. Desde abril, Paola Márquez comenzó a compartir mensajes relacionados con emociones personales, sentimientos de tristeza y reflexiones sobre situaciones de su vida.

Una de sus publicaciones más recientes señalaba:

“Tan creída que soy y me puse a llorar en plena calle rumbo a mi casa porque me di cuenta de lo poco que me quiero y lo mucho que me humillo”.

Durante el último mes también realizó publicaciones en las que abordó temas relacionados con la depresión, aunque acompañadas de comentarios que varios seguidores interpretaron dentro de la dinámica habitual de su contenido.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Paola Márquez?

La mañana del 30 de mayo, Paola Márquez fue localizada sin vida en el domicilio donde residía en la ciudad de San Luis Potosí.

Un familiar realizó el hallazgo y posteriormente solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Tras el reporte, acudieron elementos de seguridad y personal especializado para realizar las diligencias correspondientes.

Reacciones por la muerte de Paola Márquez

La muerte de Paola Márquez generó reacciones entre usuarios de redes sociales, creadores de contenido y habitantes de San Luis Potosí, quienes expresaron mensajes de condolencias tras conocerse el fallecimiento de la influencer.

La creadora de contenido acumulaba más de 1.5 millones de seguidores en TikTok, además de mantener presencia en Facebook e Instagram, plataformas donde compartía videos relacionados con experiencias personales, entretenimiento y situaciones cotidianas.

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