Congreso de Sinaloa definirá este martes al gobernador interino

GENERANDO AUDIO...

El Congreso de Sinaloa aplazó para este martes la designación de la persona que quedará al frente del Ejecutivo estatal, luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia por tiempo indefinido. La sesión extraordinaria se realizará a partir de las 8:00 horas.

Con este aplazamiento, Sinaloa acumulará horas sin gobernador en funciones. La definición estaba prevista para este lunes, pero la sesión programada inicialmente para las 8:00 horas fue pospuesta y durante el resto de la jornada no hubo una resolución sobre el relevo.

El Congreso de Sinaloa informó que este martes, a partir de las 8:00 horas, se llevará a cabo la sesión extraordinaria en la que los diputados deberán votar la propuesta para designar al gobernador o gobernadora interina.

La demora generó incertidumbre durante prácticamente toda la jornada. Desde la oposición se atribuyó el aplazamiento a una falta de acuerdos al interior de Morena para definir el nombre que será presentado ante el pleno.

Rubén Rocha Moya solicitó licencia por tiempo indefinido

La nueva designación ocurre después de que Rubén Rocha Moya solicitara nuevamente separarse del cargo, apenas unos días después de haberse reincorporado a sus funciones.

El gobernador había permanecido 112 días con licencia antes de regresar a sus actividades. Ahora, el Congreso estatal deberá determinar quién asumirá de manera interina el Poder Ejecutivo durante su ausencia.

Hasta la noche de este lunes no existe un nombramiento oficial para ocupar la gubernatura de Sinaloa.

Jesús Ibarra Ramos, entre los nombres que han trascendido

Entre los nombres que han trascendido se encuentra el del diputado federal con licencia Jesús Ibarra Ramos.

En las últimas semanas, Ibarra Ramos participó en actividades relacionadas con la búsqueda de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación de Morena, rumbo al proceso electoral de 2027.

Sin embargo, hasta la noche de este lunes el Congreso de Sinaloa no había informado oficialmente quién será propuesto para ocupar el cargo.

Será este martes cuando los diputados tengan nuevamente en sus manos la definición de quién quedará al frente del gobierno estatal durante la ausencia de Rubén Rocha Moya.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento



