Durante el fin de semana circuló el rumor de que habían levantado a Markito Toys y a su hermano KC; esto ocurrió días después del ataque contras dos sucursales del restaurante de sushi Ranch Roll, que pertenecen al influencer. Después de mucha especulación, por fin los hermanos Castro reaparecieron en redes sociales para demostrar que se encuentran bien.

Kevin Castro, mejor conocido como KC, publicó una foto en Instagram en compañía de Markito Toys. En la imagen aparecen los dos hermanos sentados en el comedor de una casa; además, el influencer escribió el siguiente mensaje: “Gracias a todos los que nos apoyan plebes, ánimo y puro Toys”.

Muchos de sus seguidores celebraron al ver la publicación KC, ya que estaban preocupados por los rumores de un supuesto “levantón” en contra de los hermanos Toys.

Los rumores comenzaron a difundirse después del ataque contra dos sedes de “Ranch Roll”. Markito Toys no declaró nada al respecto ni hizo apariciones públicas, por lo que se especuló que estaría desaparecido.

Relacionado con este tema, la influencer Ana Gastélum, pareja de KC, publicó un video para explicar que los reportes de desaparición sólo fueron un rumor inventado en redes sociales. También comentó que es “mucho cansancio mental” el salir a desmentir noticias y por eso no habían declarado nada sobre el tema.

“Yo creo que la persona que inventó el rumor sobre Kevin no pensó que se fuera a hacer tan grande y estábamos dejando a ver si subía una historia o un tiktok donde dijera ‘me lo inventé en mi cabeza, me dio por subir un tiktok y no es cierto’, pero ya vimos que no”, mencionó Ana Gastelúm.