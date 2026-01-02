Cae trailero con 400 kilos de cocaína ocultos en filetes congelados en Sonora

GENERANDO AUDIO...

Detienen trailero con 400 kilos de cocaína. Foto: FGR.

Autoridades federales dieron a conocer que detuvieron a un trailero que llevaba aproximadamente 400 kilos de cocaína en un tractocamión que transitaba por el estado de Sonora. Según la información oficial, la droga estaba escondida en cajas de filetes congelados.

Trailero llevaba 400 kilos de cocaína en Sonora

Fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que dio a conocer que detuvieron a un trailero identificado como Jared “N”, quien manejaba un tractocamión en el que transportaba unos 400 kilos de cocaína.

Según esta dependencia de seguridad federal, los cientos de kilogramos de droga estaban escondidos en cajas de filetes congelados.

También agregaron que en la operación para detener a este sujeto sobre la carretera federal número 2, tramo Caborca-Sonoyta, participaron oficiales de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, así como elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y autoridades estatales.

Autoridades aseguran droga en Sonora. Foto: FGR.

Lo acusan de delito contra la salud

La Fiscalía General de la República igual informó que luego, en audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, imputó al trailero su probable participación en el delito contra la salud en la modalidad de transporte de cocaína.

“No obstante, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el Juez dictó prisión preventiva oficiosa para Jared ‘N’, mientras se define su situación jurídica”, indicó la dependencia federal a través de un comunicado de prensa.

Por último, agregaron que a esta persona se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

