Susto en Nogales: vagón de Ferromex se descarrila e impacta en muro fronterizo

Vagón de Ferromex choca en Nogales. Foto ilustrativa: Getty Images.

Reportes locales en el estado de Sonora informan que durante la madrugada de este lunes 29 de diciembre de 2025, un vagón de la empresa Ferromex impactó contra el muro fronterizo, a la altura de la garita Dennis DeConcini, en la ciudad de Nogales.

De acuerdo con información de la reportera Michelle Rivera de Radio Fórmula, en las primeras horas de este lunes 29 de diciembre de 2025 se produjo un impactante accidente en la ciudad de Nogales, en el estado de Sonora, cuando un vagón de tren de la empresa Ferromex chocó contra el muro fronterizo.

Sí, de acuerdo con los primeros reportes, antes de que se impactara, el vagón con carga de la empresa Ferromex avanzó sin control por diferentes puntos de la ciudad de Nogales, provocando alarma entre varios automovilistas, ya que no estaba acoplado a una locomotora.

Luego de perder el control y recorrer varios tramos de la vía férrea que se encuentra en la ciudad de Nogales, el vagón llegó hasta las inmediaciones de la línea internacional, a la altura de la garita Dennis DeConcini.

En este punto de la ciudad del estado de Sonora, se descarriló e impactó contra el muro fronterizo, evitando que siguiera su trayectoria.

Hasta el momento, autoridades locales no han dado a conocer las causas de que el vagón perdiera el control y chocara contra el muro, ni tampoco si se reportaron personas heridas por este incidente.

