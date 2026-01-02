Mueren 4 jóvenes tras caer en un vehículo al canal de Navojoa, Sonora

GENERANDO AUDIO...

Mueren 4 jóvenes en en canal de Navojoa. Foto ilustrativa: Bomberos de Navojoa.

Autoridades del estado de Sonora confirmaron que cuatro jóvenes murieron este pasado jueves 1 de enero de 2026, luego de que cayera el vehículo en el que viajaban al canal del municipio de Navojoa.

4 jóvenes mueren tras caer a canal de Navojoa

De acuerdo con reportes en redes sociales y medios locales, cuatro jóvenes murieron la mañana de este pasado jueves luego de que el vehículo en el que viajaban cayera dentro de un canal de riego del municipio de Navojoa, en el estado de Sonora.

Esto ocurrió luego de que al parecer el automóvil saliera del camino de terracería en el que transitaba, volcara y después terminara parcialmente sumergido en el agua.

Cuando el personal de emergencias de Navojoa, Sonora, llegó al lugar del accidente, confirmaron que lamentablemente los cuatro jóvenes que viajaban en el coche habían fallecido.

Foto: Facebook – Presidente municipal de Navojoa.

Autoridades confirman la muerte de los jóvenes

El presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elias Retes, confirmó a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que cuatro jóvenes murieron en el municipio.

De hecho, dio el nombre de cada uno de ellos: Armando Enrique Ibarra Flores, Raúl Israel Verdugo Jusacamea, Jorge Luis Flores Soto e Iván Alberto Ibarra Ramírez, fueron las víctimas del accidente.

“Con profundo pesar lamento el sensible fallecimiento de 4 jóvenes durante los festejos de año nuevo”, escribió el presidente municipal de Navojoa y luego agregó que quería expresar sus más sinceras condolencias a sus familias y seres

queridos, así como que les ofrecerían todo el apoyo institucional.

Por último, también la dependencia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navojoa expresó sus condolencias a los familiares de los cuatro jóvenes.

