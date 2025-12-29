GENERANDO AUDIO...

Diputado pedirá ayuda a EE. UU. para investigar muerte de Manzo. Foto: Cuartoscuro

Este 1° de enero, además de darle la bienvenida al 2026, también se cumplirán dos meses del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Por tal motivo, en busca del esclarecimiento de los hechos, el diputado independiente de Uruapan, Carlos Tafolla, mencionó que pedirá ayuda a los Estados Unidos.

De cara a la celebración de fin de año, el diputado local independiente, Carlos Bautista Tafolla, compartió una foto a través de Facebook en la que menciona que voló a San Diego para pasar las fiestas. La decisión del afín a Carlos Manzo se debe, según él, para permitir que sus 23 escoltas pasen las celebraciones con sus familias.

Esta vez no pasaré las fiestas con mis papás ni mi cumpleaños, porque el quedarme allá implicaría que los 23 escoltas no pasarán las fiestas con sus familias.

Además, en la misma publicación, Bautista Tafolla aseguró que en su viaje a San Diego pedirá ayuda en los Estados Unidos para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo.

Les juro que no voy a descansar hasta agotar todas las formas posibles para dar con los responsables.

Continúan investigaciones por el caso de Carlos Manzo

A casi dos meses del asesinato de Carlos Manzo, las investigaciones por parte del Gobierno continúan. Sin embargo, en busca de un esclarecimiento, varias personalidades de la política han presionado y exigido avances diarios en las indagatorias.

Asimismo, Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo, ha reiterado que continuará con el legado, mientras ha denunciado recientes extorsiones de autoridades federales ligadas al Plan Michoacán.

